墮虛擬貨幣交易騙案　男子痛失200萬港元

周四(23日)下午3時53分，執法部門接獲一名姓張(36歲)男子報案，指早前在社交媒體上認識一名可疑男子，對方自稱為虛擬貨幣投資者，並邀約張男作為中介進行虛擬貨幣交易，其後張男代為搭橋，結識一名姓羅(45歲)虛擬貨幣男賣家。

為取得三方信任，該名自稱虛擬貨幣投資者男子，透過張男將自己的電子錢包帳戶資料提供予羅男，並聲稱一名姓廖(35歲)男買家會代表他進行交易購買虛擬貨幣。三方前往觀塘駿業街56號一店舖內，先作少量虛擬貨幣交易，由羅男將該筆虛擬貨幣轉帳至可疑男子的電子錢包後，對方再將貨幣轉帳至廖男的電子錢包，以製造可靠交易的假象。

其後，廖男再將約200萬港元現金交予羅男購買虛擬貨幣，而羅將虛擬貨幣存入可疑男子的電子錢包後，對方便失去聯絡，廖男未能取回有關款項。

案件中，廖男痛失約200萬港元，張男亦未有收到約3,000港元的中介佣金，執法人員經調查後，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。執法部門呼籲市民進行虛擬貨幣交易前，應使用可靠的中介平台，了解交易對象的背景及信譽，並採用交易平台上的雙重驗證。