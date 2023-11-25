虛擬投資平台HOUNAX涉詐騙　131人報案涉款1.1億元

執法部門近日發現有騙徒假扮投資專家，以高回報吸引市民經一間虛擬資產交易平台投資，最終無法取回款項。涉案公司名為HOUNAX，截至昨日(24日)已有131名受害人(19至78歲)報案，涉款超過1.1億港元，每名受害人受騙金額由1.2萬至400萬港元。

人員表示，涉案公司今年初開始運作，HOUNAX網站使用繁體中文，用戶登入網頁亦預設了+852區號，相信行騙對象是香港人，其網址仍然運作，網站亦仍有效，市民甚至仍可下載該平台的手機應用程式。大部分受害人俱於11月報案，證監會已於11月1日將HOUNAX放在無牌公司及可疑網站名單，類別屬可疑虛擬資產交易平台，又指其訛稱與一間金融機構合作。

人員續稱，騙徒首先以不同社交媒體接觸受害人，聲稱是投資專家，邀請受害人加入群組，分享投資資訊，繼而提出股票及虛擬資產投資分析和貼士。若受害人透露有興趣投資時，騙徒會發出要求受害人下載相關手機應用程式，誘使其開設戶口，將資本存入指定第3方戶口，再過數充值戶口。

騙徒為博取受害人信任，初時會顯示其戶口銀碼有增加，但實際只是一些無意義的數字，因為受害人的款項從一開始已經被轉走。當受害人要求取回款項，騙徒會以不同藉口拒絕，或要求支付二成至八成手續費作為贖回費。即使受害人付款，最終後仍然未能取回金錢，而所謂的客戶服務和投資專家亦告失蹤，受害人最終被「踢出」手機通訊群組。在人員接觸的個案中，受害人均沒有見過騙徒真身，收取款項的戶口則屬於傀儡戶口，增加調查難度。近月投資騙案有上升趨勢，今年1至9月有4,331宗，比去年同期增加超過1倍。

證監會點名指Hounax為可疑虛擬資產交易平台，其網址www.hounax.org，又指該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象，尤其在其用戶登錄頁面預先填充了+852字段，以及於Facebook、X（前稱Twitter）和YouTube提供了「Hounax 香港」的社群媒體頻道。