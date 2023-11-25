真鈔夾大疊練功券呃逾48萬元　男女換錢黨當場斷正就逮

兩名內地男女換錢黨各自在澳門氹仔與人交易時，以一張真鈔夾着一疊練功券交付，惟事主點算時事敗。澳門執法部門今日(25日)表示，兩宗騙案共涉款超過48萬港元，並檢獲逾400張練功券，涉案兩人已被拘捕，其中男子為內地大學生，他們均聲稱受僱不知名男子，從內地攜帶練功券到澳門從事換錢黨工作，二人分別被控相當巨額詐騙及偽造具特別價值文件罪，澳門當局正追查騙款及在逃人士下落。

被捕內地男疑犯姓劉，24歲，報稱大學生；內地女疑犯姓吳，44歲，報稱無業。案情指，男疑犯本周二(21日)到案發酒店房間與人交易，雙方協議以28.05萬元人民幣兌換30萬港元，惟事主轉帳後點算現鈔期間，發現除第一張為真鈔外，其餘全為練功券，隨即截停打算離開的男疑犯並報案。執法人員到場檢獲200多張練功券，男疑犯聲稱早前受僱不知名男子將現鈔帶到澳門，並按指示交易，事成後可獲得2萬人民幣報酬，強調對現鈔為練功券毫不知情。

另一宗練功券騙案方面，案情內容與上案相似，女疑犯在本周二深夜應客人邀請，到氹仔某房間協助男事主將41.8萬元人民幣兌換成港元，交易期間事主擔心被騙先轉帳20萬元人民幣，疑犯則交出港元現鈔後隨即「借尿遁」，事主認為事有蹊蹺，遂截住疑犯並點算現鈔，同樣發現只有第一張為真鈔並報案。

執法人員到場檢獲200張練功券，女疑犯同樣聲稱受僱交易，事成後可獲6,000元人民幣報酬，亦強調不知道現鈔為練功券。另外，疑犯身上搜出4張偽造的內地身份證，她承認從內地購買但拒絕交代用途。