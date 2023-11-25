開學後學童輕生個案頻現　行會成員促檢討教學環境

開學後學童輕生個案頻現，引起社會關注。行政會議成員林正財表示，政府擬設立校本三層應急機制應對學童輕生，認為相關機制合適，形容如同「身體檢查」，又指學校對學童影響深遠，建議應繼續檢討本港的學習環境。至於多年前被揭的院舍虐待醜聞，林正財稱有信心事件不會重演。

林正財今日(25日)出席電視節目時指，政府擬設立的校本三層應急機制是合適機制，亦參考了國際建議。問到會否擔心增加教師壓力，他表示，教師的壓力來自四面八方，不只是在此機制上；又認為學校是學童在家庭以外，生活時間最長的地方，須反思本港學校的環境能否促進學童的心理健康。他續指，相關檢視非大型檢視，形容如同日常的「 身體檢查」。

防止學生自殺委員會在2016年的報告，被批評忽視教育制度對學生帶來的學習壓力。被問及是否需要再次進行報告，林正財認為有需要檢討學童的功課量和課程編排，而在融合教育實施後，兼顧不同學生學習需要的難度亦增加，強調並非要檢討香港的教育政策，而是從課程、教與學的角度，檢視本港的教學環境，是否可促進精神健康。

此外，劍橋護老院及康橋之家虐待院友的醜聞，8年前先後被廣泛報道，近日亦被改編成電影藍本。林正財指，政府在事件發生後進行了「翻天覆地」的改變工作，包括社署加強對院舍的監管及職員培訓，而今年亦通過院舍條例、實務守則亦有修訂，聲稱有信心8年前的院舍虐待事件不會在香港重演。

本港院舍輪候時間久，資助安老院舍需輪候20多個月，弱智人士宿舍更要輪候10多年。被問及會否就院舍輪候時間訂立KPI(績效指標)，林正財認為很難定下KPI，又指政府有政策、遠見，想令社區照顧能夠做到零等候，例如家人願意照顧長者，政府應提供相關的社區照顧，以致長者可以繼續居家安老。