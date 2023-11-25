港燈12月燃料費再降5.3% 中電亦下調至49.4仙

因應國際燃料價格持續向下，兩電均下調12月燃料調整費，其中港燈將降至每度電46.3港仙，較本月的48.9港仙再降5.3%；中電則跌至49.4港仙，按月減2.2%。港燈稱，今年頭10個月，累計有超過75萬住戶毋須繳付電費，佔所有港燈住戶帳單約16%。

兩電自今年6月起，連續6個月向下調整燃料費，其中港燈12月燃料調整費，將下調至每度電46.3港仙，較本月每度電48.9港仙下降5.3%；12月每度電的平均淨電費，將減至160.8港仙，較年初的197港仙，下降18.4%。

中電亦同樣下調12月燃料調整費，每度電由本月的50.5港仙，下調2.2%至49.4港仙，連同每度電平均基本電價，中電客戶12月的平均淨電費會減至143.1港仙，較年初的154.4港仙，下降7.3%

港燈發言表示，以每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼及港燈的特別電費補助，住戶12月要繳交的淨電費，為189.1港元，較年初的288.6港元減少99.5港元，減幅達34.5%。

港燈又指，受惠於燃料調整費下調及各類補助，在今年1至10月，累計有超過75萬住戶毋須繳付電費，佔所有港燈住戶帳單約16%。