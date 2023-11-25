機場破酒樽藏液態可卡因販毒案　檢值3千萬貨拘4男女

香港海關機場科人員於周四(23日)，透過風險評估截查一名27歲入境的華裔女旅客，在其行李箱內發現8支、共重12公斤的懷疑液態可卡因，市值約1,500萬港元。海關毒品調查科人員跟進案件後，於昨日(24日)凌晨時分在尖沙咀，拘捕另一名涉案的33歲華裔女子。經調查後，關員懷疑有人把毒品收藏於粉嶺一單位。

昨日中午，關員於粉嶺截查一名18歲可疑本地男子，在其身上搜獲小量毒品，隨即拘捕他。其後將他押解到粉嶺一公營房屋單位搜查，在屋內再檢獲8支、約重12公斤的懷疑液態可卡因、及530克不同種類的懷疑毒品，因此再次拘捕該名18歲男子和屋內另一名17歲本地女子。案中檢獲的毒品總市值約3,010萬港元。

據悉，該2名27及33歲被捕女子均為台灣人，報稱職業是代購，互相認識；18歲本地男子及17歲本地女子，分別報稱搬運工人和無業，屬於朋友關係。4名被捕男女各被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件下周一(27日)到西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級調查主任楊偉漢表示，案中販毒集團以酒樽收藏液態可卡因，該批酒表面看沒有任何瑕疵，但其市場價值卻很低，從外地運該批酒進入本港的可能性不高，所以最終關員發現及查獲該批毒品。而在迅速跟進及調查後，更成功拘捕其他涉案人士兼檢獲其他毒品，避免該批毒品流入市面，相信行動已經瓦解了一個販毒集團。

據了解，毒品抵港會先存放於倉庫，其後再交給俗稱「腳」的其他成員運到不同地方分銷和派貨，相信該批毒品會供應本地市場，海關繼續追查4名被捕男女在案中扮演的角色、以及粉嶺毒品倉庫幕後是否有人操控。