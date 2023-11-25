油塘水泥廠疑懶理禁制令續違規運作　環保署派員在場監視

東網獨家揭發油塘兩間混凝土廠違規運作後，位於東源街20號的混凝土廠疑懶理上訴被駁回，東網記者今午(25日)巡查上址，發現水泥廠仍有多輛田螺車駛出駛入，2名環保署人員在場監視。環保署昨日深夜表示，已向法庭申請禁制令，制止東源街22號廠房無牌運作，並同時尋求律政司意見，可否向法庭申請禁制令，盡快停止東源街20號廠房非法運作。

今日下午3時，東網記者再到混凝土廠現場，發現該廠依然開門，多輛田螺車在廠房門口駛出駛入。記者發現，廠外有兩名男子身影，經詢問後，得悉是環保署人員奉命到現場視察。被問及混凝土廠仍違規運作，他們則未有正面回應，兩人期間曾入廠房。

環保署日前指出，截至本月，已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，該等檢控案件正由法庭處理。此外，署方指正着手修改《空氣污染管制條例》，加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。

位於油塘東源街20號及22號的水泥廠，一直為該區帶來嚴重的空氣污染及環境問題，困擾當地居民。