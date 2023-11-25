十個中學生一個有自殘傾向 80%鬱埋拒與人傾訴

香港青少年情緒問題愈趨嚴重，開學後屢次發生學童自殺悲劇。有青年機構今日(25日)公布早前進行的調查，結果發現有近10%受訪中學生有自我傷害的念頭，其中80%不會與朋友或家長分享；過半中學生感到不同程度情緒困擾，當中70%感到焦慮、憂鬱與自卑。調查機構呼籲，社會各界應主動關懷身邊青少年，及早辨識其情緒需要。

香港童軍總會童軍知友社於今年第3季，以問卷方式訪問了2,005名、中一至中六的學生，結果發現，有近10%受訪者在過去一個月內，曾有自我傷害的念頭，惟其中有80%不會向朋友或家人分享。同時，有37%受訪者認為，他人對減低自我傷害的念頭並無太大、甚至全無幫助，一定程度上反映朋友或家人缺乏應有的技巧，協助有精神健康需要的中學生。

調查又發現，有55%受訪中學生有不同程度的精神困擾，而超過32%受訪者中度及重度情緒困擾；其中有約70%中學生感到焦慮、容易苦惱或動怒、憂鬱與自卑；另有60%受訪中學生有不同程度的失眠問題。調查機構指出，焦慮及自卑兩個精神健康變項，與自殺風險有密切關係，反映本港青少年的精神健康狀況不樂觀。

童軍知友社總監陳立基指，調查結果顯示，香港青少年潛藏的自我傷害意圖，已經相當嚴峻，促請政府須正視青少年的精神健康危機；而父母、老師、同學及朋輩，亦應該主動關懷身邊的青少年。

副童軍知友社總監馮志豪認為，要有效減低青少年自殺率，必須從根源處理，建議加強青少年學習「自我關懷」的概念，及早辨識自己的精神健康狀態，並於需要時懂得求助；同時亦應為不同持份者提供訓練，以提升他們對身邊青少年精神健康狀態的敏銳度，及時作出回應與支援。