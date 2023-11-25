銅鑼灣一間醫療中心涉用無牌X光機　衞生署開展撤銷牌照程序

衞生署今日（25日）公布，於銅鑼灣一間日間醫療中心進行例行巡查期間，發現該中心涉嫌懷疑使用無牌X光機及未經註冊注射用藥劑製品，違反《私營醫療機構條例》（第633章）下的日間醫療中心牌照條件及實務守則。該署昨(24日)已開展程序撤銷該醫療中心牌照；而有關X光機已被封存，該處所內未有發現存有未經註冊藥劑製品。衞生署至今未有接獲任何與該日間醫療中心相關的不良事件報告。

衞生署是根據《私營醫療機構條例》第28條、30條及31條對該日間醫療中心啓動撤銷牌照程序，而在牌照被撤銷前，持牌人有14日的書面通知，並給予機會在通知日起計的10日內作出申述。衞生署會於調查完結後就相關檢控事宜向律政司徵詢法律意見，如有需要會將個案轉介至相關執法部門或監管機構跟進。

發言人表示，該署亦正跟進有關涉嫌懷疑使用無牌X光機及未經註冊藥劑製品，以及無牌行醫的違法行為。在《輻射條例》（第303章）下，管有或使用無牌X光機即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁兩年。根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章），非法供應未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁兩年。