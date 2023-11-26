誘加入群組　唱高散貨存心欺詐

涉及投資的騙案是今年增幅最高的罪案，首3季共有多達4,331宗，涉款高達28.2億元，案件數目及損失金額均創歷年新高。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，今次HOUNAX騙案有別於JPEX，是存心欺詐投資者，本港股票市場低迷，此類涉及虛擬投資平台的騙案愈來愈多，騙徒以名人作宣傳，開設假的社交專頁行騙，誘騙投資者加入群組。

群組會不斷更換聯絡人，有不同角色的人自吹自擂已賺錢，或「唱高散貨」低位買入細價股，通常投資者最初會獲小利，其後便會受騙損失慘重。方續稱，虛擬資產交易平台新監管制度今年6月1日生效，但因網上太多騙案，令投資者未能分辨，一旦投資了無監管的交易平台，就會蒙受損失。

他直言：「呢個監管制度其實啱啱出台，仲有好多係灰色地帶，或在寬限期中游走，希望真正落實就會好啲！如果互聯網上的其他嘅投資，其實唔當係香港境內，其實好難監管。」他提醒投資者一定要在可靠的地方進行投資，加密貨幣未有正式條文監管，投資者宜先了解加密貨幣的運作及風險。

根據執法部門數字，今年1月至9月共有4,331宗與投資相關騙案，涉及金額約28.2億元，宗數較去年同期增加超過一倍。