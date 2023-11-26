準備退休後生活開支　積金局籲及早儲蓄

本港生活指數高，想退休生活無憂，市民須及早作好儲蓄準備。積金局主席劉麥嘉軒今日(26日)透過網誌表示，鼓勵市民作自願性供款，以增加退休儲備；她形容愈早作自願性供款，滾存時間愈長，複息效應的威力就愈大。她舉例指，如果由22歲開始每個月撥出1500港元自願性供款，到65歲退休時，估計累積產生的強積金接近180萬港元；惟若在40歲時才開始每月供同等金額款項，退休時的自願性供款累積只接近72萬港元，少約108萬港元。

劉麥嘉軒指出，供款人可以享有薪俸稅或個人入息課稅扣稅優惠，扣稅額上限為每年6萬元，市民亦可按個人財政狀況以調節供款額，包括善用年終花紅作一筆過自願性供款。而強積金可扣稅自願性供款(TVC)自2019年推出，四年多以來，帳戶數目每年穩步上升，至今年9月30日，TVC帳戶數目約70,000個，較去年同期上升一成，相對三年前更高出67%。而根據統計，由TVC推出至今年9月，TVC總供款額達$92億港元。

惟劉麥嘉軒強調，僱主在加強僱員退休保障方面亦擔當重要角色。由今年年初至9月底，在強積金650億港元的總供款額中，有153億港元屬自願性供款，佔整體大概約24%，當中僱主自願性供款部分佔78%。她續指，政府正為僱主就65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減草擬法例修訂，目標是在2024/25財政年度實施有關稅務措施；屆時僱主為其 65 歲或以上僱員作自願性供款的利得稅扣減，由現時該等開支的100%增至200%，相關措施料有助增加「銀髮族」的退休儲蓄，更可為社會釋放更多勞動力，望為僱員、僱主和社會提供三方共贏的方案。