本港納稅人減影響稅收　政府指審時度勢暫未提加稅

本港正受移民潮影響，不少高收入人士遠走他鄉，稅務局指2022/23年度個別人士報稅表較上年度減少約7萬張，連跌3年，3年間累減約37萬張，直接影響本港稅收。早前到美國三藩市出席亞太經合組織領導人峰會的本港財金官員指，部分國家正思考增加稅收來源，引起外界猜測本港是否加稅，而政府指會審時度勢，對於加稅之說是言之尚早。

財金官員今(26日)在一個電台節目指，今次行程前訂出三項目標，包括是說好香港故事、招商引資及了解各成員對全球經濟的看法。將會就《財政預算案》作公衆諮詢，是否加稅是言之尚早，政府會掌握民情和商界情況，審時度勢，冀社會明白經濟有周期，香港稅制簡單，稅收會隨經濟環境波動，最重要是在經濟周期內大致保持平衡。 政府在市況不好時推出逆周期措施，當市況好轉，政府角色又會改變。香港現已進入新階段，需要為未來投資，平衡經濟，同時發展金融、創科等，為市民提供工作機會。他強調政府在審慎理財的同時，會有積極措施，創造發展容量，做好土地房屋供應和交通基建。

亞太經合組織各個與會經濟體集中精神「拚經濟」、「做大個餅」，增加經濟韌性，財金官員指會上亦談及數字經濟、跨境貿易和聯通等，認為本港近幾年發展方向正確，並要再加快速度。峰會期間曾與人工智能和醫療科技等企業接觸，介紹香港政策和優勢，認為外國企業對本港國際金融中心功能仍有很大興趣，目前在全球籌集資金並不容易，香港人才和資金匯聚，亦有私募基金來港，上市規則已作修改，對企業有一定吸引力。展望未來經濟，他說內地出口下行對本港會有影響，但本港的消費和投資均現正增長，訪港旅客和航班數目已恢復至疫情前約6成，期望航班今年內可恢復至8成，到明年全面恢復。