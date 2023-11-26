深水埗公園共融遊樂場今起開放　佔地廣以大自然主題設計

深水埗公園兒童遊樂場已改建為一個意念創新的共融遊樂場，並於今日（26日）起開放予公眾使用。新建的共融遊樂場佔地約6,400平方米，較原有兒童遊樂場面積增加4倍以上，屬公共遊樂空間改造計劃的一部分，採納了市民以「大自然主題」為設計概念的意見，以「沙」、「植物」和「水」為主要設計元素，分別設有「沙丘地堡」、「森林草原」及「綠洲噴泉」三個主題區。

場內亦設置多種類型的鞦韆和不同高度的滑梯，其中位於「沙丘地堡」的攀爬塔更連接高逾6米及長逾13米的旋轉滑梯，是目前康文署轄下遊樂場最高及最長的滑梯。此外，場地亦設有攀爬繩網、敲擊樂管和鼓、健身區，以及可供輪椅使用者享用的氹氹轉和彈床等。使用者可因應各自的能力和喜好，選擇自己喜歡的遊樂設施，並促進長幼、傷健和社會融合。

市民如欲前往共融遊樂場，可由港鐵長沙灣站A1出口步行約六分鐘或港鐵南昌站A出口步行約九分鐘直達，亦可乘搭多條巴士及小巴路線前往。另外，康文署表示，受9月期間的暴雨及極端情況影響，「綠洲噴泉」內的嬉水設施現進行維修，該設施開放使用日期另行通告。