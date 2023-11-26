兼顧工作家庭易壓力爆煲　逾6成婦女指無足夠個人時間　

育有子女的媽媽，生活壓力極大。有調查發現，逾6成育有0至12歲孩子的婦女，認為自己無足夠「Me Time(個人時間)」，她們普遍認同生下孩子後，其生活缺乏時間和彈性。為鼓勵婦女發掘潛能和所長，團體今月起開期為期一年的行動，透過各式各樣技能培訓課程和探訪活動，積極提倡婦女適當訂立休息時間，享受「Me Time」。

香港路德會社會服務處轄下兒童及家庭服務組於今年9至10月，訪問905名育有0至12歲孩子的婦女。結果發現，61%受訪者表示無足夠「Me Time」，83%指生下孩子後，其生活缺乏時間和彈性。此外，26%受訪者更對自己擁有「Me Time」而感內疚，原因是覺得自己擔心無足夠親⼦時間，影響孩子成長發展。64%受訪者又認為，照顧孩子令她難以再兼顧其他，若獲支援，希望透過工作機會、持續進修和參與興趣班，以有效建立照顧家庭以外的角色。

香港路德會社會服務處助理服務總監（計劃統籌）尹斯雅表示，媽媽對擁有「Me Time」而感到內疚，除了是擔人家人責怪自己、擔憂孩⼦以為媽媽不理他外，亦會讓人有獨自享樂的負面印象，又需要麻煩別⼈幫忙照顧孩⼦。她指，傳統觀念下，婦女往往被定型為擔當家庭照顧者，而婦女照顧者在忙碌及繁瑣的家務下缺乏社交，亦未能有效發展自我，甚至面對沉重照顧壓力。

就此，該處今月將展開為期⼀年的「照顧媽me」行動，包括舉辦技能培訓課程，涵蓋美甲、面部彩繪、車縫技巧、鉤針編織及天然護膚品製作等，亦舉辦探訪活動，鼓勵婦女發掘潛能和所長。