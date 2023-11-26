內地流感高峰南下　東莞小學停課4天

內地呼吸道傳染病進入高峰期，北方疫情似乎開始南移，甚至出現開始殺入廣東省迹象，港人北上需多加注意。浙江省紹興市一間小學某班級上周決定停課之餘，廣東東莞市一間小學某班亦有多達三分之一學生感到不適，由上周五（11月24日）起停課直至周一（11月27日）為止。多地疾控部門連日不忘提醒，各地養老機構需做好防控準備。

自入冬以來，首都北京等北部地區爆發呼吸道傳染病疫情，導致多地學童出現發燒等症狀，多間兒童醫院出現爆滿情況，更出現多人在院內一邊留院接受治療、一邊埋頭苦幹趕做作業情況。國家衞生健康委員會已警告，由於各地陸續入冬，相關疾病開始進入高峰期。

除了重災區北京，浙江紹興越城區魯迅小學上周五提到，由於校內某班級班主任日前發現班中多名學童發燒，經調查後證實至少5人體溫出現異常，遂向區疾控中心匯報，再根據相關意見，決定涉事班級由即日起停課4天，直至周二（11月28日）復課。校方同時建議發病學生居家隔離治療休息，直至症狀消失兩天後方可回校上課。

即使是南部地區，東莞市萬江第二小學上周五亦發通報證實，一年級108班超過三成學生感染流感或出現發燒症狀。根據萬江疾控中心要求及意見，校方決定108班由即日起停課直至周一，期望家人能夠在學童居家學習期間做好安全監管。另外，江蘇省泰州市某間學校班主任近日亦在網上通知家長，由於其班請教人數太多，校方決定由周一起停課直至周五（12月1日）為止。

面對南北兒童分紛紛感到不適，多地疾控部門亦開始關注長者健康情況。浙江台州市疾控中心上周特別提醒，養老機構應積極組織長者及相關工作人員接種新冠及流感等疫苗，盡可能減少外來人員探訪，若有探訪人員確保其戴好口罩等。

遼寧省疾病預防控制中心同日亦發文提及，由於流感主要通過呼吸道飛沫傳播，也可透過接觸傳播，主要出現在學校、幼託機構、養老機構等人群密集的場所，需注意提前做好防控準備。其中瀋陽市疾控呼籲市內學校及託幼機構加強校內晨午檢及缺課缺勤追查工作，而醫療機構需落實預檢分診制度等防控措施。