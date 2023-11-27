考試變露營培養自理能力　小一生結合書本知識做任務練解難

為減輕小一新生的學業壓力，保良局朱正賢小學今學年起，將小一考試從三次減為兩次，首次考試改以結合創新學習形式和自理能力培養的露營體驗，由學生自行執拾營袋、布置帳篷、設計營旗至無火煮食等。任務設計結合學科知識，讓學生在實際操作中應用所學的知識和技能，提升自理及解難能力，發揮團隊合作精神，以遊戲任務取代紙筆考試。

今學年為小一生創新設計的「Chillax Camp」，意謂「Chill ~Let’s camp!」。全校128名一年級學生均須參加，學校將操場變成營區，學生 5至6人一組，在操場架設帳篷，啟動三日的露營體驗，學生毋須在晚上睡帳幕，但由執拾營袋至營火會，學生都要親身參與，將自己所學應用在各項任務中，老師從旁協助和觀察。學生須自行執拾營袋，包括整理衣物，搭建和布置帳篷，以及為自己的帳篷設計營旗。另亦包括無火煮食，安排學生認識和觀察鍬形蟲，以及教學生作乾花書簽。

保良局朱正賢小學校長高凱聯期望，「Chillax Camp」為學生們提供一個兼具教育和娛樂的露營體驗，讓學生發揮創造力、合作精神去探索自然，讓他們在遊戲中學習、在互動中成長，最終以遊戲任務取代傳統紙筆考試。學校亦會結合基本評估方式，包括老師對學生的日常觀察、口頭回答問題、多元練習、課業活動等，以了解學生平日的學習進展和成果，並結合今次的露營體驗活動表現，成為小一學生首張「成績表」。

高校長又指，整個體驗活動着重建構學生6項共通能力指標，包括溝通能力、慎思明辨能力、創造力、解決問題能力、自我管理能力和協作能力。這些任務設計成與課程相關的實際情境，並結合中、英、數、常的學科知識，讓學生在實際操作中應用所學的知識和技能，既可培養學生的自理整潔和環保的價值觀，亦可學習野外露營生活的基礎知識和注意安全事項，有助提升他們的解難能力、空間感和團隊合作能力。