廢物再造聖誕樹屋　藝術家呻難覓材料　環團轟當局派木乏宣傳

一個多月後便是聖誕節，各商場均擺設聖誕裝飾，吸引消費者注意。九龍塘有商場利用10噸香港等地的廢鐵、廢木等物料，建造3層樓高的聖誕樹屋及雕塑裝飾。策展人指，收集和使用廢棄物料均較困難，要想辦法改造物料並拼湊出藝術裝置，而所收集的木材不足亦令作品受限。對於本港園木廢物處理設施自9月中免費派發再生原木，策展人認為派木有助其創作，但環保團體則指未聽過派木計劃，批評港府宣傳不足。

位於又一城中庭的巨型奇幻聖誕樹屋高15米，用上6條巨型鐵柱支撐，樹屋上的每一面配上紅、橙、綠不同顏色及圖案「玻璃」。樹屋下擺放着18個充滿童話色彩、形態各異的奇幻蘑菇，以及12個原木雕塑「聖誕工匠」。若市民仔細看樹屋，會發現部分鐵架有崩花等不完美之處。商場介紹，整個聖誕裝置由香港及泰國藝術家花5個月用上接近10噸從香港、泰國及內地回收所得廢鐵、木材、布料及膠片等製作而成，大部分物料於展後均會再回收。

策展人陳步昇分享，除了製作需時，收集及處理回收物料亦用上至少半年時間，尤其物料各有形態，例如廢鐵大多長短不一；膠片則面對數量及顏色分布不均的情況。因此，他們只能盡量拼合對稱的材質，無獨有偶地湊出樹屋6面均有着不一樣的圖案及形態。陳又提到，原本打算裝作13個木偶「工匠」，惟所收集的廢木有限及製作過程問題，只能「減產」一個。

事實上，環境保護署在2021年已成立園林廢物回收中心Y·PARK[林·區]，收集塌樹及樹木修剪後的廢木，經篩選、分類及處理後製成木板、原木、木碎等再生產品等，供木藝師升級再造成木家具、藝術品等，但過去只供非政府組織等申領。Y·PARK在今年9月19日宣布免費派發原木，公眾可申請木材作非牟利用途。陳步昇認為，回收中心免費派發原木方便藝術家找尋合適的再生木材，亦有助更多人利用廢木製作藝術品，減少不必要的砍樹量。

綠惜地球總幹事劉祉鋒亦認同免費派木的做法，但他指計劃推出至今兩個月來的宣傳極度不足，笑言「自己做環保亦未聽過該計劃」，促請當局多加推廣及簡介可提供的木材種類及大小等資料，令有需要的人能夠申請。

環保署則表示，截至2023年11月中，Y·PARK已收到340份索取木材的申請，當中團體機構超過60%，反應踴躍。該署指出，原木一般以先到先得的形式派發，現時約有一半申請者已成功領取原木。