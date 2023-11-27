東方日報A1：白象工程燒公帑　納稅人心灰離港　陰乾庫房

近年本港出現移民潮。稅務局早前指2022/2023年度個別人士報稅表較上年度減少約7萬張，連跌3年，3年間累減約37萬張，直接影響本港稅收。外界已預測本年度相關稅收會較預算案估計的少半成，亦有意見認為報稅表減少與不少港人心灰離港有關，加上港府將力推交椅洲大型填海等多項基建，被狂轟為大白象工程，恐陰乾庫房，早前更掀起加稅揣測。有議員認為報稅表減少或影響推動大型基建，惟不同意加稅和拓闊稅基，恐會嚇怕市民；另有議員估計報稅表減少與老齡化有關，相信未來一段時間報稅表可能進一步減少。政府則重申加稅言之尚早，政府會掌握民情和商界情況，審時度勢。

事實上，在報稅表減少的情況下，入息及利得稅總額卻一直上升，在過去3年由2021至2022年的2,533億元，2022年至2023年增至2,642億元，但2023至2024年度則預計為2,637億元，較上年度輕微下跌。不過，整體的稅收總額則有所減少，由2021至2022年度的3,785億元下降至3,602億元。

在財赤擴大、稅收下降的情況下，有財金官員早前到三藩市出席亞太經合組織領導人峰會後，指出部分國家正思考增加稅收來源，引起外界猜測本港是否加稅。該財金官員昨在電台節目除指加稅言之尚早外，又強調香港稅制簡單，稅收會隨經濟環境波動，而考慮稅制時要顧及國際稅收發展和本港競爭力，經貿組織正推動全球最低稅率，可能在2025年至2026年落實，香港跟隨後將每年多150億元稅收，如果提早做將會「趕客」，並不聰明。他又表示，早前政府提出與社會討論，調整物業差餉，將會一步步做。

對於今個財政年度首6個月政府錄得1,777億元赤字，該官員指不應「自己嚇自己」，但要謹慎善用資源，希望社會明白經濟有周期，最重要是在經濟周期內大致保持平衡，政府在市況不好時推出逆周期措施，當市況好轉，政府角色又會改變，形容香港已經進入新階段，需要為未來投資，平衡經濟，同時發展金融、創科等，為市民提供工作機會。他強調政府在審慎理財的同時，會有積極措施，創造發展容量，做好土地房屋供應和交通基建。

會計界議員黃俊碩指薪俸稅佔本港稅收重要部分，雖然政府在今年收稅後仍有約11個月財政儲備，相比起其他地方只有4至6個月為佳，在營運開支確是問題不大，但擔心稅收減少或可能影響大型基建發展。他同意政府設立大型發展項目融資辦公室，以協助大型基建融資，惟他憂慮在高息環境下有關基建項目對商界而言吸引力有限，促當局做好工作吸引商界投資，甚至吸引市民參加融資項目。

黃俊碩表明反對加稅和拓闊稅基，恐會嚇怕人，指簡單稅制為香港成功基石，萬一本港的稅務優勢收窄，人才或公司可能離開，相信再檢討稅率和稅基沒有太大幫助，倡政府鞏固好現有優勢，推行好現有的人才政策，認為吸引到人才留港稅收才可以源源不絕。

另一議員管浩鳴認為報稅表減少會影響公共財政，估計減少是受移民和老齡化有關，認為現時香港人口高齡化，大部分長者都不需要工作，在無工作的情況下所以毋須交稅，相信未來一段時間可能報稅表都會減少。他促請當局考慮開源節流措施，包括開徵新稅項，如銷售稅。至於有人憂慮開徵新稅項會令香港低稅制優勢消失，他指需要面對現實，找出相對影響較小的解決方法，不能不正視公共財政問題。

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