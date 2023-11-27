屯門環保園生物炭中心延至明年投產　環團轟當局不重視環保

本港日產約200公噸廢木等園林廢物，除了將廢木再造成再生產品，環境保護署在屯門環保園興建生物炭中心，將木材轉化成「生物炭」，可用以改良土壤之餘，亦能有助減少碳排放。不過，繼垃圾徵費及即棄塑膠管制延至明年實施後，原定於今年內運作的生物炭中心需要延遲至明年才正式投產。環保團體批評港府未有重視環保事務，促加緊推展計劃。

環保署在2021年底批出建設及營運「環保園生物炭生產試驗設施」的合約，試驗將園林廢物轉化成生物炭，預計試驗設施於2023年運作，估計每年可處理約6,000公噸的本地木質廢料及生產約1,200公噸生物炭。

不過，環保署最新向本報表示，生物炭中心已完成興建，現正以園林廢物進行各項系統測試，待通過所有測試後，預計最快於明年第一季正式運作。

綠惜地球總幹事劉祉鋒對於設施延期正式運作感到「不太出奇」，笑言最近已經有多項環保相關的措施需延期執行，例如垃圾徵費延至明年4月才實施，反映當局欠缺推動減廢的決心，令其未能按照所制訂的目標及時間表執行計劃，促港府認真看待環保議題。

環保署早前介紹，園林廢物經切碎及去除雜質，會在無氧的情況下烘乾，令木材最後炭化成為不同質量的生物炭。生物炭可以用作土壤改良劑、過濾污染物的濾料、堆肥促進劑及建築物料的添加物等用途，還可以封存當中的碳分子，有助減碳以實現本港於2050年前力爭碳中和的願景。