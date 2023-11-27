郊野公園辦越野競技賽　團體冀助提升青少年自信

近期眾多年輕人輕生令社會關注學童身心健康，有關注團體在郊野公園舉辦青少年隊際越野競技比賽，吸引約230名健兒共組成約70隊參賽，並在天朗氣清下的早上完成賽事。團體期望賽事發掘青少年學術以外的潛能，亦提升自信，並透過與親友相處學習待人處事。

協青社昨日(26日)在香港仔郊野公園舉辦第9屆「少年‧毅戰賽」，賽事以隊際比賽形式進行，設有3條不同長度的賽道，分為6個組別，吸引約230名不同年齡的青少年和家長組成約70隊參賽。團體介紹，比賽項目包括越野競跑及團隊競技考驗，於團隊競技任務中加入不同的新元素，令年輕人發揮互相尊重的合作精神、提倡待人處事及面對逆境的堅毅態度。

協青社總幹事鍾鳴達期望，賽事能令青少年發揮學術以外的潛能，並透過越野競跑及團隊競賽任務，培育其健康運動方面的興趣，從中提升個人自信心和團隊意識，確立自我效能感，輔助他們日後以正向積極的價值觀面對和處理困境加強抗逆能力。團體續指，活動亦能促進家長和子女溝通及情感交流，以共同解決比賽上各種挑戰，鼓勵家長以互相尊重及關懷的環境中陪伴子女健康成長。