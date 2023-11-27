HOUNAX涉詐騙　議員質疑證監會角色被動等同叫市民自求多福

本月初被證監會點名指為可疑虛擬資產交易平台的HOUNAX涉嫌詐騙，執法部門接獲131名受害人報案，涉款近1.2億，單一最高損失高達1,200萬元。立法會議員江玉歡今日(27日)在電台節目表示，被證監會點名列入「無牌公司及可疑網站」名單的公司有很多，而HOUNAX於本月1日被列入，等於只叫市民「自求多福」，她質疑證監會角色被動，未有及時封鎖相關公司網頁，恐會有更多不法分子利用虛擬資產交易平台發牌制度冷靜期行騙。

江同時指出，外國封鎖同類詐騙網站出手很快，本地執法部門墮後太多，如同懷疑對方打劫，卻不取去其武器，容許繼續入屋行劫，她促請證監會加強巡社交網絡，發現可疑網頁要主動通知市民。反詐騙大聯盟召集人、立法會議員吳傑莊在同一個電台節目表示，HOUNAX事件反映有需要對社交網絡媒體廣告加強核實，證監會應與執法部門合作，及早公布懷疑有問題的投資平台。

吳稱，反詐騙大聯盟至今接獲至少5宗求助個案，當中有受害人在戶口存放近100萬港元，目前已被凍結，有關平台聲稱資產被反洗黑錢部門調查，要求再存放3%資金，以驗證解凍資金。吳呼籲市民要小心選擇正規的投資平台，以免受騙。

另外，證監會昨日(26日)回覆傳媒查詢表示，至今接獲15宗相關投訴，又指涉事平台未經監管和未獲證監會發牌，當局無權暫停平台運作。當局已透過早前推出的機制，就HOUNAX的事件與執法部門進行情報交流，調查工作仍然繼續。