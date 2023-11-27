港燈明年撥5500萬推廣低碳生活　基層用戶可獲派200元現金券

港燈明年將撥款逾5500萬元，支援弱勢社群及推廣低碳生活，包括明年推出的「現金券計劃」，參與港燈電費優惠計劃並有經濟困難的用戶，每戶可獲派發總值200元的現金券，以購買日常用品，預料惠及1萬個家庭。

港燈亦將與社福機構合作，繼續向合資格劏房戶，提供一次性1000元電費津貼，料惠及1200戶。每間劏房或每個分間前單位，分別提供上限1.5萬元及6萬元，資助他們或其業主重鋪電力線路以安裝獨立電表。

港燈會為合資格的非住宅客戶提供免費能源審核，資助每個場所最多30萬元，採用節能低碳電力設備，提升能源效益，減少碳排放及改善室內空氣質素。而每個過渡性房屋項目及協助弱勢社群的社區設施，將可獲最多100萬元資助。港燈由明年開始，將會為社福機構、非官立或非牟利學校，提供每個場所上限20萬元全額資助，興建太陽能光伏系統。

另外，港燈「智惜用電教育基金」將繼續撥款500 萬元，舉辦推動可持續發展的活動及項目。港燈客戶服務總經理蔡偉民表示，港燈過去5年累計投放近3億元，透過旗下「智惜用電服務」支援社會上不同界別及有需要人士，推動和教育香港社會加快減碳和節能的

步伐，逾30萬人次受惠。