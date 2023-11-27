三過海隧道12.17實施分時段收費　議員冀分流改善飽和情況

三條過海隧道下月17日起實施第二階段「分時段收費」，立法會交通事務委員會今（27日）早於西隧行政大樓與運輸署開會視察籌備情況。委員會主席陳恒鑌表示，分時段收費能否起分流作果，視乎駕駛人士會否提早及延遲出門，避開繁忙時段。若分時段方案實施後效果不大，需與政府商討調整收費價錢及時段。

陳恒鑌提到，現時實施「633方案」後，西隧約10%車流分流到東隧及紅隧，相信分時段收費實施後，分流效果會更大。當局會設立收費牌，除了西隧從港島向九龍方向的收費牌會設在港島入口外，其他收費牌都會設於九龍。他理解新方案實施後，駕駛人士需要時間適應，初期有可能會有出現塞車情況，冀大家互相忍讓。

委員會副主席陳紹雄表示，3條過海隧道的容量已達127%，遠遠不能滿足繁忙時段的車流，期望新方案實施後能夠起一定紓緩作用，但估計長遠仍然難以滿足本港經濟復常後交通流量的增長，期望政府盡快推出第4條過海隧道的方案。他又提到，運輸署已針對不停車繳費系統進行大量測試，期望署方緊密監察系統情況，適時檢討收費模式，研究改進方案，不希望再有「甩碌」。

現時實施的「633」收費方案下，西隧私家車收費為60港元，東隧、紅隧則為30港元。分時段收費實施後，早晚繁忙時段期間，東隧、紅隧私家車收費將升至40港元，西隧維持60港元，一般時段下三隧一律收30港元、而非繁忙時段即收20港元。公共小型巴士等商用車輛全日劃一收50港元，的士則收25港元。