轟郵輪碼頭交通配套差　議員狠批如鬼城　斥楊潤雄做得非常差

啟德郵輪碼頭在8月迎來大批旅客，惟旅客落船進入市區時要大排長龍，惹來各界批評。多名議員批評郵輪碼頭安排差，指目前啟德「水盡鵝飛」交通配套不足，更儼如「鬼城」，又指8月郵輪碼頭風波在網上廣傳，要求當局正視交通問題，並在網上加強宣傳以令旅客對碼頭恢復信心，又要求當局研究活化啟德的方倉醫院。政府回應指當局明年上半年會提出行動計劃，講解未來啟德郵輪碼頭的規劃，又透露8月推出短期措施至今大約花費100萬港元，當局將與營辦商商討如何處理款項。

立法會經濟發展事務委員會今日（27日）舉行會議。議員吳永嘉指8月份事件（郵輪碼頭安排失當），在網上流傳得好犀利，令郵輪碼頭變成一個「鬼城」，更稱早前有外國親戚向他反映曾在新加坡乘搭郵輪直言「人哋完全唔會係咁喎」。吳永嘉指明白現時郵輪碼頭的情況跟8月不一樣，要求當局做好宣傳工作令人恢復對本港信心。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指通常郵輪公司和郵輪碼頭營運商會作溝通，理應不會出現亂子，但其後當局見到有問題所以要求營運商提交計劃，如日後當局認為營運商可以自己處理，未必需要逐個監察。

另有九龍中直選議員批評郵輪碼頭自楊潤雄上任以來處理得差，直言不滿意和失望，指當局提交的報告只敍述讓旅客有好的交通安排，形容為「單面」，但認為應要「諗一諗讓呢個咁珍貴嘅資源畀市民享受到」，目前啟德「水盡鵝飛」，交通配套只有4條巴士線，連住在啟德跑道區的居民都去唔到郵輪碼頭，要求當局承諾改善問題。

楊潤雄指當局明年上半年會提出行動計劃，講解未來啟德郵輪碼頭的規劃。運輸署助理署長/市區鄒炳基指當局已增設另一條巴士線，明年更會增設一條巴士線直達尖沙咀。該議員回覆指「其實真係好差囉，聽運輸署講其實就係無問題，我希望你真係落去睇吓啦」。

同為九龍中直選議員楊永杰則認為要令郵輪碼頭更有活力發展，需要加快發展集體運輸系統讓旅客可以更容許到市區，又質疑啟德有不少設施未完成按郵輪碼頭的「初心」去做，包括郵輪中心變成方倉醫院。他明白方倉醫院的問題非一時三刻可以處理好，但強調要有計劃活化方倉，建議發展成文創中心、酒吧等，郵輪碼頭上蓋亦可以發展成演唱會或電影放映會的地方，供旅客使用。

楊潤雄反駁指「啟德唔好講到太遠啦，都係市區嘅一部分」，形容出尖沙咀都是數十分鐘，並非像新界一樣遠，但承認在規劃啟德發展初期與現時「有啲分別係度」。他重申當局不但希望吸引遊客，更希望吸引鄰近居民，但未有正面回應方倉的安排。梁中立回覆指啟德前跑道已預留3幅共6公頃的土地作商業發展，當局會留意情況，有序推展項目。

議員陳勇關注現時如果遇到郵輪碼頭營運商在交通安排欠佳，當局會如何補救，並會否作出懲處。楊潤雄回覆指政府現時將碼頭加強交通管理和服務安排，交回郵輪碼頭營運商與郵輪公司負責，但當局仍繼續密切監察相關工作，遇到有問題的情況會及時介入，強調不希望「在世界各地成為一個唔好嘅宣傳」。