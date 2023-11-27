善用空置政府用地資助計劃擬優化　資助上限上調至8000萬元

為善用空置政府用地，政府早於2019年推出資助計劃，預留10億元公帑支援政府機構，以在相關用地上推行惠及社區的項目。據發展局最新文件顯示，截至今年10月，計劃已就27個項目批出共5.73億元。獲資助項目中，10個項目已完成工程並開始運作，包括3個早期獲批的過渡性房屋項目；7個項目已展開建築工程，預計2025年或之前竣工；其餘10個項目將在今年或明年完成詳細設計及土地勘測，其後再申請建築工程費用。

發展局表示，若上述所有申請，總資助預算將達9億元。計及新申請項目，該計劃所需承擔的開支總賽預計將於2024至25年將達10億元上限。就此當局建議將承擔額增至15億元。同時，當局早前已建議優化計劃，若申請項目符合條件，包括所涉的空置政府用地的面積超過2,000平方米，或申請所涉的空置政府用地缺乏車輛通道連接，將可提高資助上限至7,000萬港元；若符合上述兩項條件，上限則增至8,000萬港元。另外，計劃擬擴大資助範圍，以涵蓋非政府機構為申請短期租用空置政府用地擬備所需技術文件的費用，上限為200萬元。

當局解釋，根據經驗，先前獲批工程撥款的項目中，有4個項目的用地面積逾2,000平方米，當中3個總工程費用相當接近或超過現有6,000萬港元的資助上限，有關機構因而需要另覓其他資金來源補足。除了用地面積較大的用地，所需的工程費用明顯較高外，若用地缺乏車輛通道連接，有關機構在進行建築工程時，難免須耗費較多資源運送較大型機械、或需更多人手及時間進行工程。