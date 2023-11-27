凱施清盤聆訊押至明年1月　法官頒令21天內支付170萬欠租

捲入多宗錢銀糾紛，且有多間分店被業主入稟法院追租及要求收舖的凱施餅店，早前被指拖欠薪金及強積金供款。凱施的經營公司繼本年初有債權人申請將它清盤後，於今年7月被債權公司入稟高院，申請將凱施清盤。案件今（27日）於高院作提訊，凱施一方要求把清盤聆訊押後3個月，以待與潛在投資者商討投資方案，呈請人則認為押後時間過長，要求先支付欠租。法官最後將清盤聆訊押後至明年1月29日再訊，並頒令凱施須於21天內先支付170萬港元欠租。

被呈請清盤的是凱施食品有限公司，案件最初的呈請人是東亞銀行有限公司及滙中興業有限公司，現時則被領展物業有限公司取代。凱施要求押後清盤聆訊3個月，但法官指呈請人已就凱施拖欠7個物業租金獲得判決，除非凱施願意向呈請人支付部分欠租，否則認為押後時間過長。經雙方再商討後，呈請方要求凱施於押後清盤聆訊期間，承諾支付兩個月欠租共170萬元，另須向法庭支付保證金。凱施表示押後2個月期間或會得出重組方案，目前仍不能保證能否全數還清債務，仍須等待投資計劃，申請就清盤呈請呈交誓章。

法官最終拒絕呈請人就支付保證金之申請，另拒絕讓凱施再呈交誓章，並將清盤聆訊押後至明年1月再訊，凱施須於21天內向呈請人支付兩個月租金共170萬港元；據呈請方於早前的提訊上表示，被凱施拖欠逾1,000萬港元債項。

案件編號：HCCW 312/2023