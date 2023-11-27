張竹君獲頒社會科學博士　感謝港人遵從防疫措施

疫情期間主持新冠疫情記者會的衞生署傳染病處主任張竹君，今日（27日）獲香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士學位。張竹君致謝詞時表示，自己對於這份殊榮深感不配，因自己只不過是整個團隊的一員，與眾多同事一起對抗新冠肺炎疫情，追測及認識這個病毒，進而制訂策略，以保障社區的健康和福祉。她認為要感謝每一位港人曾努力不懈遵從公共衞生防疫措施，不惜為此改變生活方式，故這個榮譽屬於大家。

她指，今次疫情上，港人對新冠肺炎這個全新的病毒極其陌生，也要面對它帶來的種種不明朗威脅。香港及全球各地都在很長的一段日子裏，實施前所未有的控疫措施，依賴整體的合作、個體的信任去堅守重要的公共衞生措施，例如注意個人衞生、遵守隔離和檢疫規定，在此類危機中，如何能避免引起不必要的恐慌，又能說服大家接受公共衞生的建議、如何掌握公眾在危機中的認知，以及他們的看法、如何消除在社交媒體出現的謠言、如何有效地接觸一些較難接觸的弱勢社群，以上這些問題，至今仍難以獲得圓滿的答案。改變市民的行為、確切地保障公共衞生，實在不容易。她又提到，新冠肺炎的蔓延，對港人的精神與心理健康、社會結構、經濟體系造成深遠的影響。她關注疫情後需要為港人提供甚麼必要的心理和精神健康支援，期望決策者積極制訂政策，使社會日後更具化解危機的能力。

樹仁大學指，張竹君服務衞生署超過20年，曾協助處理多項疫症，專責監測、預防傳染病，以及在疫症爆發時進行流行病學調查。新冠肺炎爆發後，張竹君曾在2020年1月與同僚到武漢了解病例、防疫措施及臨床處理。她曾處理的疫症包括2019年新型冠狀病毒、2013年中東呼吸綜合症、2008年腸病毒、2005年四川豬鏈球菌，以及2003年沙士。新冠期間更因主持疫情簡報會而廣受市民認識，最高紀錄曾連續72日出席。即使其丈夫在疫情期間不幸離世，她翌日仍繼續主持疫情記者會，報告新增個案及疫情走勢。