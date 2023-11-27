TVB計劃重組裁員300人　免費電視頻道申請由5變4

電視廣播宣布，為了提升觀眾和用戶體驗、增加營運效率並提升長遠收入潛力，集團重組電視廣播和電子商貿業務。集團原本經營5條頻道，重組後，改為4條地面免費電視頻道，分別為翡翠台、TVB+(合併J2台和財經體育資訊台)、無綫新聞台和明珠台。另外，集團電視廣播方面會裁減超過200人，電子商貿業務則裁員約100人，共影響員工約300人。

首先，集團將合併J2台和財經體育資訊台的內容及推出新頻道「TVB+」，新頻道將結合現有兩台內容，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容(包括戲劇和綜藝節目)、體育和資訊性節目。而目前在財經體育資訊台播放的財經相關內容，包括與香港股市和房地產市場有關的節目，將重新分配大部分該等節目到現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道。

由於上述重組重新分配了製作資源，集團將大力投資黃金時段的製作，削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。因此，除了在2023年3月宣布，並按計劃在2023年年底前實現的年度成本節約2.6億港元外，預計2024年將再節省1億港元的內容成本。同時，將削減這個業務分部的人員超過200名。

以上的重組計劃需要取得香港通訊事務管理局的批准，集團已於2023年11月27日(周一)向該局提交申請，一旦獲得批准後將執行該計劃。然而，在現有的本地免費電視節目服務牌照的准許範圍內，將從2023年12月開始分階段調整內容和節目，逐步過渡到新的4條頻道陣容。預計將在2024年第1季度獲知申請結果。

另外，集團將把現時的線上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分，這項重組計劃預計於今年12月31日前完成。預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5,000萬至6,000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運，約100名現時的「士多」員工將離開集團。