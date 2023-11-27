12.1起非持續居住公屋修訂為3個月　房協明年4月收緊富戶政策

房協目前轄下共有約3萬個出租屋邨單位，為更有效善用公屋資源，房協會今日(11月27日)公布將推出一系列措施，以加強打擊濫用公屋情況。房協總監(物業管理)潘源舫表示，有關措施將有十項及分短、中、長期三個階段實施。其中短期措施主要為即時提升打擊濫用公屋的力度，例如縮短丟空或非持續居住的期限，由周五(12月1日)起，非經常持續居住的定義將修訂為3個月；因曾作出虛假陳述、違反租約條款等被終止租約人士5年內不能重新申請公屋，而相關資料亦會通報予房委會作紀錄。

潘續指，中期措施則包括擴大「富戶政策」涵蓋的租戶，富戶需要更頻密申報是否擁有物業及持續居於單位，以及授權房協向政府部門及公/私營機構查核租戶資料等。而新增措施亦包括，由明年4月起，規定戶主及所有家庭成員在簽訂任何買賣協議的香港住宅物業後，必須於1個月內向房協申報，若擁有香港住宅物業的租戶必須遷出其單位，並稱房協長遠會研究將「富戶政策」至轄下所有租戶。

至於調查方面，房協會將非辦公時間家訪安排恒常化，並加強宣傳教育，增加舉報途徑，包括於房協網頁增設舉報懷疑濫用公屋的電子表格。房協重申，就收回公屋單位設有上訴機制，租戶可於「遷出通知書」發出日期後起計15天內向房協設立的相關上訴委員會提出上訴。