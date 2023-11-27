2026年人口普查起　改為每5年採長問卷抽樣點算

為長遠降低運作風險和成本，政府在2026年人口普查採用每5年「長問卷」進行一次抽樣點算，取代取代每10年進行一次人口普查以及在兩次人口普查之間進行一次中期人口統計，並將資料搜集期由一個半月延長至一年，以及更廣泛運用政府行政數據以補充調查數據。

根據政府提交立法會的文件指出，政府文件指由2026年人口普查起，統計處將採用與以往中期人口統計相同的抽樣計劃，即採用「長問卷」進行一次抽樣點算，而資料搜集期也會從2026年1月1日至12月31日一整年，政府指此舉可提供足夠的緩衝期，大幅減低因無法控制的事件，例如疫症爆發，以及惡劣天氣造成的極端情況而引致的運作風險。

政府指由於2026年人口普查資料搜集工作將於2026年12月才完成；加上需要完成與行政數據進行配對的額外工序，因此2026年人口普查的簡要結果3將於2027年8月發布。

統計處在2026年人口普查將聘用約200名非公務員合約訪問員，取代以往需要聘用數千名缺乏經驗的短期臨時外勤人員，亦會利用從入境事務處取得的匿名化旅客出入境數據來編製準確的人口數目和年齡性別結構，作為進一步編製統計數據的對照總量；統計處也正與相關決策局及部門探討利用資料當事人的地址，將其行政數據與人口普查樣本作配對的可行性；同時會將識別經各項計劃下入境香港的人才和輸入勞工，以便更了解他們的社會和經濟特徵。

政府同時會為2026年人口普查推出人口普查資訊科技系統和部門資料搜集平台，兩系統在2024至2025到2028至2029年度將涉及約2.5億港元的非經常開支，以支付配置資訊科技設備、提升和開發系統、採用雲端服務和資訊科技保安相關服務，以及聘用人力資源的開支。其後用作維修保養的經常開支則會由統計處支付，費用將在2024年初向立法會財務委員會申請撥款。