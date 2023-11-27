南亞幫打遍十八區　唔退約港府攞嚟衰

在剛過去的周末，南亞幫又再犯下至少3宗暴力案件，足證港府無視治安毒瘤害港人。過去12年用於假難民的公帑已突破100億元，港官對於要求退出《禁止酷刑公約》、設禁閉式難民營之聲充耳不聞，《東呼即應》訪問議員倡增設禁閉式難民營，以減低假難民來港誘因，杜絕他們再擾亂本港治安。

翻查資料，光是過去不夠一個月，已經有超過10波南亞人蛇攻港，累計超過100名偷渡客被捕。假難民為香港帶來腥風血海，上周六（25日）傍晚，一名網媒記者報稱被2名南亞漢持生果刀斬傷腳部，送院治療；不久後的周日（26日）零時左右，一批為數20多名的南亞漢，在石硤尾街和汝州街交界一個休憩公園打架，據居民表示，部分南亞幫手持刀和鐵通，另外有十幾人懷疑在私家車上候命，執法人員接報到場，有關人士聞風先遁，現場遺下西瓜刀和鐵通等武器。

另外，有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊，周日凌晨約3時有市民報案，指約20名大漢在一家酒吧內懷疑因為目光問題爭執，雙方其後到附近一個休憩處，其中一方為數約10名印度漢，向3名外籍男子施襲，執法人員接報到場，發現3名事主分別頭及嘴部受傷，而涉案南亞幫則已經逃去。

港府對南亞幫大開中門，過去12年用於假難民的公帑已突破100億元，恐怕未來只會有增無減，苦果全部由市民承受。議員陳穎欣表示，當局應考慮增設禁閉營，因為來港可獲得不同的租金津貼及人道援助，未計算有小孩，一個成人每月可以領取超過3,000元，對於假難民而言往往是很大來港誘因。她指出，設立一個禁閉營的所需費用，較給予難民的人道援助金額少，設立禁閉營絕對可有效減低假難民來港誘因，令他們不能從事打黑工等違法行為。

而要徹底切除南亞假難民這個治安大毒瘤，第一是請中央協助，退出聯合國《禁止酷刑公約》，第二就是復設禁閉式難民營。其實社會各界一早向港官提供了好計策，竹篙灣隔離營早已完成歷史任務，與其閒置「養蚊」，不如集中管理假難民，同時告訴他們，抵港也不可以通處跑做「大買賣」。