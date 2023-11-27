鄭雁雄︰香港要堅持國際化特色　發揮國際化優勢

中聯辦主任鄭雁雄今日(27日)應邀出席在香港會展中心舉辦的「香港財經論壇2023」，他在致詞中指出，香港「背靠祖國、聯通世界」，具有「一國兩制」制度優勢，國際金融、航運、貿易「三大中心」傳統優勢，雙向開放區位優勢，名校匯聚創科優勢，多元融合文化優勢；香港既是中國與世界聯繫的橋樑紐帶，也是世界進入中國的窗口和門戶，在中國式現代化道路上發揮着不可替代的重要作用。

鄭雁雄強調，堅持國際化特色是香港的成功密碼及信心之源。國際化特色是香港最鮮明的標識，是海內外投資者和各國友人的普遍共識，亦是香港作為中國式現代化「超級聯繫人」的關鍵所在，面對任何風浪挑戰都不能變也不會變。一個中西交匯、包容開放的香港，必將持久得到國際社會的認可，引得更多投資者。發揮國際化優勢是香港由治及興的必由之路及康莊大道。香港要更好融入國家發展大局，必須更好發揮國際化優勢。

鄭雁雄又提到，香港是中國唯一實行普通法的司法管轄區，《港區國安法》有效堵塞了維護國家安全的漏洞，保護了最大公眾利益和投資者合法權益。優良的營商環境、卓越的聚才魅力和完備的法律制度，必將持續為香港發展增添強勁動能；而善用國際化平台是香港服務國家的優勢所在、貢獻所在。香港運用好國際化平台，正是服務國家、發展自身的切入點。香港應全力爭取加入RCEP，強化離岸人民幣業務樞紐功能，並更加主動參與高質量共建「一帶一路」，更加積極擁抱粵港澳大灣區建設。