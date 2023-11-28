滅鼠不力愛做騷　港府跨部門演習應對本港爆發鼠疫輸入個案

港府滅鼠不力令到各區鼠患嚴重，影響市民健康。衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門，舉行代號「葡萄石」的公共衞生演習，以測試相關政府部門處理由外地傳入的鼠疫個案時的應變能力，並加強衞生署與相關政府部門在應對鼠疫個案時的安排及協調能力，提高持份者對處理突發公共衞生事件的意識。

該演習分為兩部分，第一部分是本月20日舉行的桌面演習，9個政府部門及醫院管理局討論和統籌模擬在一幢住宅大廈內出現鼠疫傳播時所需採取的應變措施。第2部分是本月27日舉行的地面行動演習。演習模擬中心接獲醫管局通知有一宗鼠疫個案，並展開流行病學調查。演習調查發現患者於潛伏期內曾到訪出現鼠疫爆發地方，回港後與家人同住一幢住宅大廈內，而患者在發病後曾在大廈多處逗留並多次與鄰居交談。中心協調相關政府部門到該大廈進行現場調查、追蹤有關個案的接觸者和進行撤離及檢疫行動，同時亦調查該大廈及鄰近地方鼠患和跳蚤的狀况，以及採取預防及控制鼠患和跳蚤的相關措施。是次地面行動演習有約70名相關政府部門的人員參與，以及30名內地和澳門衞生當局專家應邀以觀察員身分出席。

根據世界衞生組織資料，全球11個國家於2013至2018年期間共報告2 886宗鼠疫個案，包括504宗死亡個案，當中超過90%的個案來自撒哈拉以南非洲地區。衞生署發言人表示，本港曾於1894年5月爆發鼠疫，導致至少5,000宗個案，而1894年至1929年的36年內，本港共錄得超過2萬宗個案，死亡率約90%。發言人指，香港自1929年錄得最後2宗鼠疫個案後，再沒有出現鼠疫，但由於老鼠和鼠蚤仍存在於本港，來自世界各地的人和貨流量亦高，加上本港以外的地方亦不時有相關個案出現，故仍要時刻保持警覺並做好準備。