政府西貢大頭洲執法　移除7個非法墳墓金塔　遺體遷葬沙嶺

民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署在西貢大頭洲認可殯葬區內，針對山邊非法殯葬個案採取聯合執管行動，預計需約2天移除7個非法墳墓、金塔屋或金塔，並將當中的遺骸遷葬至沙嶺墳場。

食環署和地政總署今年10月5日及16日，在西貢大頭洲認可殯葬區內10個未經批准的墳墓、金塔屋或金塔張貼公告及通知，要求有關人士分別於本月6日及16日前停止佔用政府土地，並與相關政府部門聯絡，否則相關的遺骸會被遷葬至沙嶺墳場。限期屆滿後，尚餘上述7個墳墓、金塔屋或金塔未有人認領，當局遂展開遷葬行動。

當局由2021年7月起就殯葬區內的非法殯葬情況分階段執法，除了於西貢大頭洲認可殯葬區執法外，當局亦會在其他14個認可殯葬區進行跟進，包括計劃於來年清明節前於其他未經批准的墳墓、金塔屋或金塔張貼公告及通知，以期在限期屆滿後盡快移除未有人認領的墳墓、金塔屋或金塔。

當局強調，根據《土地(雜項條文)條例》，任何人未經當局許可而佔用政府土地，且沒有遵從該條例所指的通知所飭令而停止佔用該土地，即屬犯罪。任何被佔用政府土地上的財產或構築物可被政府拆除和移走，而佔用人或會遭檢控。此外，根據《公眾衞生及市政條例》，在沒有主管當局書面准許下埋葬人類遺骸屬違法行為，違例者可被刑事檢控，而有關墳墓內的遺骸亦會被移走。