疫後兒童近視爆發式增長　理大研近視治療儀以紅光退回近視

香港兒童眼科計劃從2015年3月至今，篩查了40,000名香港兒童，發現在8歲半的兒童中有40%人患有近視，而新冠疫情期間香港兒童近視發病率出現了爆發式增長，即使在復常後仍然持續，6歲年齡組別的近視發病率較疫情前更增加至兩倍。近視以往只能預防不能治療，但香港理工大學近年研發出近視治療儀，透過紅光治療方式可以回退近視。

近視治療儀透過採用650nm波長的紅光以控制眼軸增長與近視加深，研發近視治療儀的理大眼科視光學院科研眼科講座教授何明光表示，其重複低強度紅光照射可以顯著減慢近視的進展，甚至回退近視。與佩戴普通眼鏡的兒童相比眼軸增長幅度可減少70%，此外，治療還有機會可逆轉眼軸延長。

何明光指，多項臨床研究證實，兒童接受治療一個月後眼軸縮短的比例可高達40%，是其他近視治療目前無法實現的。以往在醫學上，近視都被視爲不可逆轉的眼軸增長過程，但在近視治療儀治療中觀察到眼軸出現縮短的情況，或是由於經紅光照射後，眼睛的脈絡膜增厚而引起的。他續指，治療對年齡愈小、近視度數愈深的兒童效果越好，而若果治療是在處於近視前狀態的兒童中使用，亦可減少近視發病率達50%。他又指，近視治療儀適用於大部分近視兒童，只要在醫生的指導下接受治療，並定期接受眼部檢查，近視治療儀亦十分安全。