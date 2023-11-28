外送平台勞資糾紛不斷　有持行街紙黑工　工會促設三方平台協商

外送平台公司欠缺監管、勞動權益爭議不斷、甚至出現黑工問題。有外送員在今日(28日)的記者會上指曾見過包括持行街紙的南亞裔人士擔任外送員，又形容黑工是亡命之徒，而工會促請政府為外送員制訂標準合約；並借鑑外國做法，成立勞資官三方協商平台，為行業釐訂準則。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，有外送平台對待前線工友並不公允，不論單價、送達證明、處罰機制等都欠缺劃一標準，令人百思不解，譬如有工友被罰停更3日，理由竟是「眼神接觸不禮貌」！王指外送員都害怕一旦生病停工，日後的接單率會被扣減，從而直接影響收入。事實上，涉及外送員的意外無日無之，而早前就有個案，一名外送員完成平台的交託後遇意外身故，只得恩恤36萬多港元，遠低於僱員補償條例可獲逾百萬港元的賠償。

王又提及現時有持「行街紙」人士擔任外送員，質疑外送平台對此視而不見，是藉「黑工」來抵銷本地工友討價還價的能力。有出席記者會的外送員形容黑工是亡命之徒，因有持行街紙人士在南亞人商店租來電動單車送外賣，往往不顧交通規則走逆線以求盡快完成交託。

另外，有外送員抱怨需向平台公司傳送目的地的門牌和送單號碼的照片以證明送達，惟許多地方如偏遠鄉郊、商場等難以找到門牌，而醫院病房等亦不便拍攝，結果遭外賣平台諸般刁難，又指部分外送地點乃抄牌黑點，倘拒絕平台交託，擔心會影響接單率，若答應的話就要冒票控風險，令他們陷於兩難。

該工會的權益委員會主任丘燿誠引述立法會研究報告，指透過數碼平台接單的外送員，目前至少有11.4萬人，當中包括俗稱「步兵」及車手，由於平台公司視他們為自僱人士，這意味建基於僱傭關係的法定權益均不適用平台外送員。他建議可參考內地的處理方法，透過訂立標準合約來釐訂平台公司與外送員雙方的「權利與義務」，而有關合約必須提供工傷保障，並列明平台公司須為平台外送員投購價值不少於《僱員補償條例》的保險額度，即按工友的年齡及收入計算賠償，最低亦不少於486,300港元。

他又建議參考新加坡的做法，成立由政府主導的勞資官三方協商平台，由工會、平台公司及政府代表就行業釐定標準，包括最低單價、職業安全、假期計算、以至工作安排及投訴機制等進行協商。一旦外送員被拖欠薪金，而平台亦無力支付，建議破產欠薪保障基金承包。