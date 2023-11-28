結婚擺酒平均開支破40萬元　社會復常公價人情千五不變

隨着社會逐步復常，準新人終於可以擺酒宴請親朋戚友，一同見證人生重要時刻。有組織公布一份早前進行的婚禮消費調查，結果發現新婚夫妻的平均婚禮開支，較去年增加9%至約41萬港元，創歷史新高；然而，全年婚禮數量卻達約4.2萬場，未能恢復到新冠疫情前的水平。至於俗稱「紅色炸彈」的婚禮「人情」方面，最新中位數仍維持在800至1,500港元之間；而「禮金」中位數則連續第3年上升，由去年的6.8萬港元，微升至6.8888萬港元。

新婚生活易(ESDlife)早前進行婚禮消費調查，於網上訪問1,033名已經或準備於今年至後年結婚的新人。結果顯示，新人平均結婚開支為419,751港元，按年升9%至創歷史新高，並推算全年結婚宗數約4,2247宗，較疫情前2019年的4,4247宗低。

調查亦顯示，人情中位數由2020年至今並無增加，其中高級酒店及一般酒店的價格分別維持在1,500及1,000港元；私人會所及特色婚宴場地價格則1,000港元，與去年相同；餐廳、午間婚宴、西餐廳價格亦維持在800港元；只出席酒會的人情中位數亦跟去年一樣，為800港元；若只參加註冊或教堂簽字儀式，以及只收餅卡，人情中位數分別為500及300港元。

新婚生活易行政總裁馬宗傑表示，移民潮及親戚數量減少等因素，或影響市民結婚或擺酒意欲。雖結婚宗數較疫情前低，但婚嫁市場已逐步回復至疫情前水平，加上適逢今年「雙春兼閏月」，以及疫情時所囤積的需求，令婚嫁市場蓬勃，但他預計在明年結婚的人數或會下降。

他續解釋，結婚人數下降存在結構性問題，包括香港年輕人數量下降、移民潮等因素亦令賓客減少，加上愈來愈多人辦婚禮時選擇從簡，連帶新人父母的​​兄弟姐妹人數同樣逐漸減少，導致嫁女或娶新抱時，所邀請的親戚亦會較少，使業界整體競爭變得更加激烈，但好消息是新人願意在婚禮上花更多金錢。

生活易媒體業務及市場部主管周卓盈則表示，結婚開支上升，除因新人「豪爽」，還因通脹導致結婚的成本增加。她又指，隨着政府積極「搶人才」，這些專才只要持有本港身份證，並在港註冊結婚，都會列入結婚宗數，故認為或會令結婚宗數回升。