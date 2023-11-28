證監會指用短片及巴士廣告防騙　議員嘲如石器時代

再有虛擬資產平台涉詐騙案，對於證監會回應有關事件，議員江玉歡表示失望，又指證監會指用短片及巴士廣告來抵禦日新月異的集體式網絡騙案，嘲諷猶如用石器時代的工具解決21世紀的問題，看完記者會後，令她我想起聰明笨伯。

虛擬資產交易平台「HOUNAX」涉嫌詐騙案，目前受害增至145人，涉款高達1.48億港元。早前把HOUNAX列入可疑名單的證監會，卻表示該平台並非證監會的持牌機構，因此不受監管，無權停止其運作。

江玉歡在社交平台貼文，指證監會發言人稱由於有關的平台並非受規管，證監無權採取任何行動停止它們運作。她認為若證監認為自己能置身事外，沒有任何權力，可疑名單大可不做。再者，若證監會認為不夠權力，管理層為何沒有在第一時間主動向政府尋求協助，而是待眾多市民接二連三被騙，才出來說沒有足夠權力，她認為真是講不過去，尤其是一個龐大如此的監管機構的管理層，受政府委以重任，理應有能力了解有何權力不足及主動求援，難道要政府高層通知你有何不足？

在疫情時，政府每日開記招向市民通報疫情。她認為如今騙案層出不窮，市民損失數以10億港元計，相關部門是否也可考慮每日設記者會，向市民講述最新騙徒犯案資訊，直至騙案有所控制。

對於網絡罪行，她指騙徒大多以最短時期接觸最多目標，所以政府也要用快、狠、準的有效方法來對付他們。她直指調查要快，通知市民及發放消息也要快，用以月計的時間去發現、調查及通知市民，「今時今日咁嘅服務係唔得㗎喇！」