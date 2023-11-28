東岸公園休憩處較同類項目造價基準高　議員不滿斥只會貴落去

為優化海濱地帶及更好地駁通這些地帶，政府希望以8.956億港元建造北角東岸公園主題區休憩用地工程計劃。立法會工務小組委員會今（28日）通過有關項目，但有議員質疑工程造價是否合理，並對比早前另一類似項目，發現此項目每公頃價格貴了40%，政府當局回應指兩個項目調回同一基準，只相差千多港元，相信價格合理，但回應引起委員會主席盧偉國反駁，指如下次政府又以此項目為基準，質疑政府工程會「一路貴落去」。

「東岸公園主題區公眾休憩用地」工程計劃，包括第一期在內將提供海濱長廊，第二期的用地上興建空中花園園景平台、滑板場、戲水設施及與行人共融的單車徑等。

議員陳紹雄在會上表示，這類工程不涉及高層建築物上蓋，主要是地基等部分，而休憩地帶、公園外部工程大概佔整體造價的在40至50%之間，希望當局可以除大項外，提供更多細項。建築署工程策劃總監馮紫珊回應指由於投標時是整體投標，因此未能提供文件顯示的細項價格，而由於公園面積大，但車路出入口給工程用只有一個，且位置處於中環灣仔繞道上蓋，要做好監察和保護，因而價格反映這些情況。

議員田北辰對比東邊街工程，指該工程平均1公頃花費1.5億港元，而這項工程1公頃則要花費2億港元，增加40%，當局回覆指北角東岸公園的造價需要減去應急費用、顧問費用，相減之後總造價約7.6億港元，當兩者工程調回同一基準時，每公頃造價只相差千多港元，相信價格「合理」。

但盧偉國直言不滿意政府用「同以前某個項目比較都係貴咗幾多」為理由，指萬一「又攞呢個參考」，「咁咪一路貴落去」，又指並非要求政府提供招標細節，但當局要回應成本價格。

另外，議員鄧家彪詢問貫通港島北海道長廊的時間目標，當局回應指計劃在未來5年打通13公里的港島北海濱；另一議員陳學鋒指政府應做好相關水電配套，以免像灣仔夜繽紛般出現意外，當局回覆指已在草坪位置預留電力配套。