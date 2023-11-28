篩查揭逾90%中年人較易患慢性病　87%飲食習慣不達標風險增

計劃發現有87%參加者的日常飲食習慣不達標，增加患上慢性疾病的風險。

飲食習慣影響罹患慢性病風險。香港中文大學醫學院公共衞生及基層醫療學院主導進行「We WATCH 優活健康計劃」，截至上月底，約2,300人接受健康檢查後發現均有高風險患上慢性疾病，而當中更有逾90%屬風險較高組別，他們將獲安排參加健康管理指導。

計劃從今年4月起至2025年試行，目標招募逾2萬名中年人士參與健康風險篩查。截至10月底，已為超過6,700人提供健康風險篩查，其中約2,300人接受健康檢查，佔整體約34%，在當中有92%人為風險較高組別，包括超過80%為在職人士，其中63%人每周工作超過40小時；計劃更發現有87%參加者的日常飲食習慣不達標，因而增加患上慢性疾病的風險。

計劃費用全免，參加者年齡需介乎35至59歲，經評估後會按需要接受健康檢查；至於較高風險患上慢性疾病的風險人士，將獲邀參與個人化健康管理指導，為期6個月，期間健康管理教練將會根據健康風險和興趣安排核心課程。合資格參加者會獲發智能手錶，記錄健康和運動數據。