灣仔重置特殊學校　議員指工程單價逾2倍驚人　不能咪埋眼批

為重置港島的匡智獅子會晨崗學校，政府提出在灣仔愛群道30號的前灣仔學校用地興建1所特殊學校，估計所需費用為4.4億港元，並認為與政府近期的同類工程計劃的費用比較，這項工程計劃的預算費用「合理」，但立法會工務小組委員會今（28日）審議有關項目時，引來多個議員質疑造價，指「合理」基礎為何，又對比去年聯福道的特殊學校工程，單價高約3分之一，項目本身對比在教育事務委員會的費用也增加了12%，更有議員指建築工程加屋宇儲備工程單價，超出2倍是「驚人」。

議員林筱魯指項目對比在教育事務委員會所提交的文件，費用增加了12%，如用一般學校比較，以往每間學校的單價大約為2.6萬港元，但今次是4萬港元；又對比去年聯福道的特殊學校工程，今次單價也高了三分之一，直言看不到「合理性」。教育局副局長施俊輝表示，文件遞交予教育事務委員會時已說明未反映最新回標，建築署工程策劃總監馮紫珊補充指項目地盤面積非常細，因此建造過程困難，如工序安排、車輛出入等均有限制，因此要進行保護和緩解措施，同時愛群道有15顆樹要護養，費用也要包含要拆卸4層高校舍，且事實上建造業界面對較嚴重的通貨膨脹。

但議員陳紹雄指比較單位價格，不會考慮拆卸工程、地基等費用，現時各議員比較的是建築工程加屋宇儲備工程單價，而此項目超出2倍，直言「驚人」，又指如整體建築行業成本上升，政府也要想辦法解決，因未來一年有3,000億港元工程，價格上只會面臨愈來愈大的挑戰。

林筱魯也補充，指維護樹木的費用不在建築工程入面，對比工程細項，他指地基費用合乎過去工程，但例如駐地人員方面，聯福道工程只花費超過1,600萬港元，但此工程則需逾1800萬港元，稱立法會不能用「咪埋眼」態度批，不然市場會「食盡」政府。

另一議員李鎮強指學校提供188個學位，計劃造價每個學位要200多萬港元，詢問是否可以起更多提供更多位置讓更多人受惠，但當局指項目已用盡地積比。工務小組委員會主席盧偉國指地積比問題在先前多個建築工程項目已經有提出，認為在土地資源缺乏的情況下，政府應該主動檢視放寬地積比，當局回覆指此項目為舊「政府、機構或社區」（GIC）用地地盤，為目前如有新圖，涉及GIC地盤，都盡量不會在圖紙限制高度和樓層。

項目最終獲工務小組委員會通過，但委員會建議財務委員會進一步進行討論。