涉買殼秘密協議遭控詐騙　詹培忠父子擬不認罪　排期至明年開審

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於前年被廉署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別被控串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件今日（28日）在區院提訊。3人擬不認罪，審訊安排在2024年5月2日展開，另排期2024年1月19日進行審前覆核。

3名被告依次為詹培忠（76歲、董事）、詹劍崙（52歲、商人）及王蓓麗（女，65歲、無業）。辯方今日指，擬於審訊時，向法庭申請永久終止聆訊。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源控股有限公司發行，本金為4,200萬港元的可換股票據。

同一事件中，原本尚有一名男被告馬鐘鴻（48歲、商人），但他之前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。馬鐘鴻涉及上述全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。馬在本案首次提訊時不獲保釋，其後獲高院批准以現金連人事擔保共715萬港元保釋外出，但之後沒有依期應訊。

案件編號：DCCC439/2022