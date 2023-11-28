下學年SSSDP增3副學位　每年資助額增最多750元

教育局今日(28日)公布在2024/25學年，將透過指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)，資助8所專上院校共32個副學位課程的2,330個學額，相較上學年的8所專上院校共29個副學位課程的2,238個學額有所增加；其中香港都會大學的醫療護理高級文憑佔最多，有400個資助學額。至於實驗室為本課程的資助金額將增加750港元，而非實驗室為本課程則增加430港元。

該32個指定副學位課程屬於6個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。至於實驗室為本課程的資助金額，將由每年39,140港元增至39,890港元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年22,480港元增至22,910港元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生及舊生，資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，有需要的學生仍可就實際應繳學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

SSSDP旨在資助學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位及副學位課程，為有殷切人力資源需求的行業培育人才。2024/25學年的指定學士學位課程、資助學額數目及資助金額等詳情，已於9月19日公布。