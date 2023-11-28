近月使用量偏低 旺角指定猴痘疫苗接種中心周五停服務
2023年11月28日 16:07
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旺角衞生防護中心大樓的指定猴痘疫苗接種中心將於本周五起停止服務。
本港自去年9月出現首宗猴痘輸入個案，至今共錄得54宗確診個案。衞生署衞生防護中心今日(11月28日)表示，位於旺角亞皆老街衞生防護中心大樓2樓的指定猴痘疫苗接種中心，因隨着近月使用量持續偏低，故將於本周五(12月1日)起停止服務，有需要人士可繼續於其他猴痘疫苗接種服務地點接種疫苗。
政府去年10月起展開猴痘疫苗接種計劃，供高風險群組打針，並在早前因應錄得猴痘確診個案上升，防護中心遂於今年7月27日起，增設指定猴痘疫苗接種中心，截至本周日(11月26日)，該指定猴痘疫苗接種中心已接種超過1,400劑次，而整個猴痘疫苗接種計劃亦已接種超過14,800劑次。
除即將停止服務的旺角指定猴痘疫苗接種中心，其餘服務地點仍繼續提供打針服務，包括衞生署轄下柴灣社會衞生科診所、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所及屯門社會衞生科診所、衞生署轄下位於九龍灣的綜合治療中心，以及醫院管理局轄下伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院。