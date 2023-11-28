近月使用量偏低　旺角指定猴痘疫苗接種中心周五停服務

本港自去年9月出現首宗猴痘輸入個案，至今共錄得54宗確診個案。衞生署衞生防護中心今日(11月28日)表示，位於旺角亞皆老街衞生防護中心大樓2樓的指定猴痘疫苗接種中心，因隨着近月使用量持續偏低，故將於本周五(12月1日)起停止服務，有需要人士可繼續於其他猴痘疫苗接種服務地點接種疫苗。

政府去年10月起展開猴痘疫苗接種計劃，供高風險群組打針，並在早前因應錄得猴痘確診個案上升，防護中心遂於今年7月27日起，增設指定猴痘疫苗接種中心，截至本周日(11月26日)，該指定猴痘疫苗接種中心已接種超過1,400劑次，而整個猴痘疫苗接種計劃亦已接種超過14,800劑次。

除即將停止服務的旺角指定猴痘疫苗接種中心，其餘服務地點仍繼續提供打針服務，包括衞生署轄下柴灣社會衞生科診所、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所及屯門社會衞生科診所、衞生署轄下位於九龍灣的綜合治療中心，以及醫院管理局轄下伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院。