夫婦涉圖與年幼2子燒炭被控虐兒　控方指遺書提及離開是解脫

一名女子疑因債台高築，2021年疑在住所和丈夫燒炭，企圖與兩名年僅6歲和2歲的兒子共赴黃泉，最終在燒炭期間打消念頭。惟屋內遺下燒炭味道，最終事件東窗事發。兩夫婦同被控一項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。他們不認罪，案件今（28日）於區院開審。控方指，在單位內檢獲女被告遺書，談及「無法再支撐下去」、「我們一家四口的離開，是你們的解脫」。

本案兩名被告均准匿名，35歲女被告以英文字母「C.Y.S.」代表，40歲的男被告則為「W.Y.C.」。兩人被控於2021年11月4日至5日，在香港某單位，故意虐待或忽略6歲男童X及2歲男童Y，導致他們受到不必要的苦楚或損害。控方開案陳詞指，2021年11月2日，女被告向外傭稱打算燒烤，要求對方買炭。同月女被告的父親收到財務公司短訊，獲悉女被告欠債；之後女被告親友擔心女被告遭財務公司騷擾，遂報案處理。

控方續指，執法人員到場時，聞到屋內有燒過炭的味道。女被告警誡下稱，因欠債和壓力大，故「想攬住佢地（X和Y）一起死」。屋內檢獲女被告所寫的遺書，內容提及「一步錯步步錯，踏上借貸這條路，無法再支撐下去」、「我們一家四口的離開，是你們的解脫」。屋內檢獲的單據顯示，女被告欠29間財務公司共約300萬港元。男被告警誡下則承認，他有份陪同女被告燒炭，但強調他只是假裝配合女被告燒炭，他及後有熄滅炭火，並打開房間窗戶。

案件編號：DCCC 129/2023