4男1女涉圖劫過關客168萬美元　女被告否認串謀搶劫今開審

5名男女於2019年中，涉嫌策劃搶劫身懷逾168萬美元（折合約1,315萬港元）巨款過關來港的男女，惟疑行劫前被埋伏的執法人員制止。在拘捕期間，有疑犯曾手持電槍與警人員對峙，人2員需拔槍制服疑犯。被指在現場負責向同黨通風報信，報告目標位置的女疑犯今（28日）於高院否認串謀槍劫罪，案件開審。控方指女被告於案發期間與準備行動的劫匪有頻繁電話聯絡，並有人員聽到她匯報事主乘搭的士的車牌等，認為必然屬劫匪一員。

女被告賴惠珍(53歲)，報稱無業，被控一項串謀搶劫罪，指他於2019年7月3日，在落馬洲新田交匯處，串謀洪鈞裕、蘇家禧、梁子聰和蘇木建搶劫一對男女逾168萬美元。據控方開案陳詞指，案發當日清晨約6時，在落馬洲口岸一帶負責監視的執法人員目睹，女被告在落馬洲管制站離境大堂徘徊，再前往的士站通電話，她曾在通話中提及「綠的KF716」、「一男一女」和「白色環保袋載住啲錢」。兩名事主其後登上該車牌的綠的，人員截查該兩人發現其背包和環保袋內共有逾168萬美元。被告及後被拘捕。

不久，人員在新田交匯處截停一輛可疑的私家車，惟該私家車撞向兩部人員的車輛才停下；車上4名可疑男子當時佩戴面罩、手套及或鴨舌帽等，他們嘗試逃走，但最終均被制服，當中有人曾用電槍指向人員，須人員擎槍制止。人員在車上搜出牛肉刀、電槍、錘子和士巴拿，以及被告與4人聯絡的手機。調查下發現，女被告於案發前數天起至被捕前以其手機頻繁聯繫該4人。控方指稱，被告與涉案4人曾協議搶劫該對男女。

案件編號：HCCC 310/2020