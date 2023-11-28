雙辣招收緊公屋富戶　回收逾7.4萬申報表　持海外物業或收回單位

為打擊濫用公屋，房屋署早前宣布2項措施收緊公屋「富戶政策」，要求公屋住戶在入住首2年開始便需向房署申報。房屋署署長羅淑佩今日(28日)見傳媒表示，房署早前派出8.8萬份申報表，現時已回收超過7.4萬份，回收率達85%，呼籲住戶盡快於11月30日前交回申報表，若屬蓄意拒絕申報或證實濫用公屋，房屋委員會必定會終止租約。

羅淑佩稱，在回收的申報表當中已抽選了約2.5萬個租戶對行查冊，初步發現約59個家庭現時擁有香港住宅物業，佔0.2%，她指個案會再進行覆核，其中有4個家庭紀錄未更新，查證後確認為破產個案，會酌情處理不會收回單位，「唔會話屋漏兼逢夜雨都趕佢走」。

至於租戶擁有境外物業將如何處理？羅指並不一定容許此情況出現，若租戶擁有境外物業需要向房署申報，並計算為其家庭資產，若物業超過資產上限則需交回單位，又舉例指早前有租戶被舉報內地擁有物業，房署聯同內地相關部門查證後證實物業資產超額，故已收回其單位。

另外，房屋署早前公布於2022/23年度收回2,200個單位，比過去1,300個多出70%。羅淑佩指，其中約800宗因濫用公屋而違反租約，當中丟空單位467個、讓非戶籍人士佔用單位4個、將單位作非住宅用途3個、作出虛脫陳述被房委會終止租約30個，另有300個為住房自願交回單位。而欠租違反租約條款而被終止租約的個案亦有800宗，有500宗因戶主去世觸發調查，被證實後終止租約，其餘原因則包括不符合富戶政策及批出新租約政策等。羅淑佩又表示，2023/24年度截至11月，因上途原因收回單位已接近2,000個，本年度的收房數字定會超越上年度，多於2,200個。

被問到人手是否足夠進行調查、放蛇等行動，羅淑佩指有與各部門進行協作，現時並無考慮增加手，但如有職壓會考慮人手如何調配，惟因涉及到資料問題，不會招聘外判人手。