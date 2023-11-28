「藍剔」難阻海量假專頁　4個月逾60騙案　東瀛遊失3成自由行查詢

社交網站Facebook(fb)近期湧現假冒本港知名旅行社專頁，而遭過百個假專頁困擾的東瀛遊，自8月起一直向fb申請藍剔失敗，直至經傳媒廣泛報道及預告計劃向Meta發出律師信後，終成功獲得藍剔。東瀛遊執行董事禤國全今日(28日)表示，即使東瀛遊專頁已獲得「藍剔」，但網上至今仍出現6個新增假冒專頁，反映問題未有解決。今次造成東瀛遊的實際損失是難以估算，近月自由行產品查詢減少2至3成，預料生意額大受影響。

東瀛遊指，7月底至今，在Facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，在4個月內接獲超過2萬個顧客相關查詢，有60多宗受騙個案，涉款超過80萬港元。最大宗損失涉及3.6萬港元，受害人向假冒專頁購買往倫敦商務客位機票，付款後才知道受騙；涉款最少則約400港元。負責監察假專頁的東瀛遊總經理林明淼表示，公司已調撥約15名人手處理今次事件，尤其假網站多趁辦公時間以外「出擊」，令同事即使下班仍需回覆顧客查詢，減少消費者損失。

禤國全解釋，詐騙集團覷準旅遊旺季是他們出手的最佳時機，今年7、8月暑假檔期偽冒專頁開始活躍，初期是推出用演唱會及本地優惠酒店套票優惠作誘騙，其中受騙者誤人偽冒專頁陷阱，一家5口訂購黃金海岸酒店套票(兩位成人、三位小童)，包一晚豪華海景酒店、自助早餐、主題下午茶、自助晚餐及生日禮遇，而假專頁聲稱合共只須「$2,650」，平均每人「$530」，但根據資料，黃金海岸酒店房價一晚亦要千多港元，假專頁所顯示的價格便宜到難以置信，完全不合理。

其後，假網站有見澳門舉辦多個演唱會，亦有推出澳門旅遊套票，以預留演唱會門票作招徠，每單涉款平均3,000至5,000港元。而隨着聖誕農曆新年旺季將至，假網站由最初酒店自助餐套票騙取數百元至數千港元不等，已經延伸至用機票優惠作招徠。其中一例為假冒本公司售賣國泰航空公司商務客位機票，導致受害者入數假冒專頁帳戶誤以為成功洽購兩套前往倫敦的機票，損失3.6萬港元。禤國全指，公司有見情況不斷惡化，受騙金額不斷加大，認為社交網站亦有責任處理問題。

東瀛遊在上周五(24日)向Facebook母公司Meta發律師信，要求對方正視偽冒專頁的嚴重性，並要就申請「藍剔」認證，訂立清晰指引，以免消費者誤墮陷阱。東瀛遊提醒，顧客勿將款項轉帳至私人戶口，認住藍剔認證，如有懷疑應先向公司查詢。