逾80%院舍滿意智齡科技成效　金醫生金叵羅等助職員增服務質素

隨着人口老化愈趨嚴重，「樂齡科技」被視為應對挑戰的有效工具。黃金時代基金會去年在34間院舍試行計劃，測試智齡科技改善院舍照護質素的成效，今日(28日)公布調查結果，顯示智齡科技對照顧長者有顯著成效，院舍職員對智齡科技的應用態度亦正面，整體滿意度超過80%，有助提升院舍的照護質量和效率，並降低營運者的人力成本。

計劃中共應用了4種智齡科技，包括智齡機械人「金醫生」、陪伴娃娃「金叵羅」、認知訓練和認知障礙症評估應用程式，以及跌倒偵測系統的應用。結果顯示，其中「金叵羅」對認知障礙症長者的行為問題有顯著成效；而參與計劃的院舍職員，對使用該4種智齡科技的整體滿意度均超過82%，甚或實習學護亦表示，參與計劃後，不論對本港安老院舍及工作環境的認識，均比參與計劃前有一倍的認知增長。

天晴護理院院長盧漢睿表示，智齡機械人「金醫生」發揮了極大作用，當中的自動消毒功能，不但令各院友及職員放心，同時也可減輕人手需求，令職員可爭取足夠時間休息，以增加工作效率，並減低壓力，達致提供更好的照顧予院友。院友家屬亦表示，對「金叵羅」愛不釋手，透露經過一段的治療時間後，說話能力有明顯改善，包括可以清楚表達言語、發音準確、記憶力也稍有進步。

實習學護莊豪然表示，經過實習計劃後，打破了自己原對安老服務的固有印象，譬如一些負面標籤，包括殘舊、環境質素差、守舊等，相反發現安老院舍不但努力提供優質環境，更勇於融入創新和科技元素，掌握先機把握黃金治療時間。