港府擬訂膠樽等5類商品回收徵費　議員憂「1樽1毫」缺吸引力

港府擬訂立膠樽及紙包飲品盒等5類商品「生產者責任計劃」共同法律框架，目標在2025年起逐步要求製造、進口、銷售及使用相關產品的商家或市民，共同分擔回收、循環再造、處理和棄置廢棄產品的責任。當局將以「市場主導模式」推行生產者責任計劃，政府不會額外收徵費或委聘服務提供者進行回收，僅要求及規管相關商家按所訂立的法例履行責任。

環境及生態局副局長黃淑嫻今日(28日)立法會環境事務委員會表示，「共同法律框架」，訂明基本運作機制、相關持份者的責任等，未來可管制膠樽及紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池。當局亦有別以往計劃由政府主導，擬以「市場主導」推行新計劃，政府只會制定法律框架、訂明相關持份者的資格和責任、監察計劃的運作成效，一般不會向持份者額外收取徵費，亦不會主動委聘服務提供者。

環境局建議，所有在港供應指定產品的製造商或進口商，均須登記及安排回收廢棄受規管產品，例如建立退還點網絡、安排妥善循環再造等。例如膠樽及紙包飲品盒徵費下，飲品供應商則需先向環保署登記，並交代售賣樽裝或盒裝飲品的資料，才可在港銷售。政府會向供應商訂定回收目標，否則會被懲罰。供應商亦可委聘供應商、回收商、非牟利機構等機構代為回收廢棄受規管產品的責任。

其中在塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，政府會要求飲品供應商等訂立「回贈」予退還廢膠樽及紙包盒的市民，金額至少每個0.1港元，或提供其他回贈方式，如超級市場或購物中心的現金券。

議員狄志遠擔心，供應商會將會回收等費用轉嫁消費者，例如飲品供應商會加價，又指交回每個膠樽僅回贈1毫，較德國退回折約2.1港元等的經驗相差甚遠，質疑當局「開玩笑」。議員葛珮帆亦指，膠樽在港的回收比例甚低，擔心最終計劃成效欠佳。局方回應指，飲品商亦會考慮市場競爭力，擔心流失客人，因此市場機制會調節，令回收費用不會全交消費者。當局又指，「1樽1毫」的入樽機回贈已在港兩年，至今回收7,000萬個樽，認為金額適合香港情況，又指重點在於飲品供應商等會調升回贈金額以達到回收目標。

環保團體「綠惜地球」在會議前向議員遞信，要求當局訂立70%膠樽回收率的目標，以及減用率目標。因此該會認為退回膠樽應至少回贈1港元，亦要求當局訂立恒常檢討徵費計劃「兩至三年一檢」。

港府同時建議為廢棄受規管產品的處置設施實施發牌管制，包括廢塑膠、廢紙包盒及廢汽車輪胎的處置設施，確保設施的運作須符合各項環境污染管制條例的規定。廢電動車電池的處置設施亦會受規管，確保電池不論是否屬化學廢物均得以妥善處理及回收。港府又建議堆填區不再接收和處置廢汽車輪胎，迫使輪胎被運到回收處理設施回收。

當局指，現時新登記私家車中有60%為電動車，但整體電動車佔全港車輛7.4%，預料在2027年只有500至1,000公噸電動車退役電池，數量未必足以維持回收商運作，因此考慮本地市場能力後，當局初期會訂立「較合理」的回收目標，未來逐步提高，令市場適應。